"Русский мир" выглядит так: Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов войск РФ. ФОТОрепортаж
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Жительница Северодонецка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате варварских обстрелов города.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Русский мир" смотрится так. Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов. Слава Богу, живы! Твари, такое детство и у Ваших детей????!!!", - замечает он.
Он акцентирует внимание, что для оккупантов нет ничего святого!!!
"Оккупанты убивают украинцев. Звери… Врачи работают на грани человеческих сил", - добавляет глава ОГА.
Кроме того, он отметил, что в Северодонецкую больницу сегодня тоже был "прилет".