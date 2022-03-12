Враг зашел в Мариуполь со стороны Виноградного, подтягивает силы. Российская авиация нанесла удар в районе детской поликлиники, – воин ВСУ Богдан. ФОТО

По состоянию на 12 марта враг подтягивает силы в район Мариуполя, сейчас идет зачистка. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудар в район детской поликлиники и родильного отделения.

Об этом воин ВСУ Иван Богдан сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Враг зашел со стороны Виноградного по берегу. Поднялся к пушкам. Подтягивает силы. Сейчас продолжается зачистка. Аналогичная ситуация по Володарской трассе. 23 и немного 17. Наши зачищают. С одной стороны это хорошо, хоть меньше будет работать вражеские арта и авиация. Вчера весь день бомбили самолеты (каждые 30-40 мин.). Держимся! Победа за нами!", - написал Богдан.

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"Мариуполь. Третья городская больница. Авиаудар во дворе детской поликлиники и родильного отделения", – добавил украинский защитник.

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