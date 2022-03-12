Из-за обстрелов в Луганской области множество пожаров. Спасатели работают на грани человеческих возможностей, - ГСЧС. ФОТО

В результате обстрелов в г. Северодонецк произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ, квартиры в многоэтажном доме, магазина и гаража. Спасатели ликвидируют пожар. Продолжаются обстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Из-за обстрелов произошло возгорание 11 жилых домов и 1 квартиры в г. Рубежное. Произошел пожар в цехе трубного завода и картонно-тарного комбината. Спасатели ликвидируют пожары и помогают населению выбраться из подвалов. Продолжается обстрел города", - отмечают спасатели.

В г. Кременная в результате обстрела повреждено здание, спасателями обнаружено 1 погибший и 2 пострадавших.

"Спасатели ГСЧС Луганщины работают на грани человеческих возможностей, но, несмотря на вражеские обстрелы, продолжают выполнять задачи по назначению и помогать мирному населению!", - говорится в сообщении.

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