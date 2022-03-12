Враг разрушает Мариуполь до основания. Точно подсчитать количество погибших мариупольцев сейчас невозможно, - 36-я бригада. ФОТО

Российские оккупанты постоянно обстреливают жилые кварталы Мариуполя. Нельзя подсчитать количество жертв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

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"Результаты обстрелов Мариуполя российско-оккупационными войсками. Враг бьет по жилым кварталам и центру города, методично разрушая Мариуполь дотла. В городе сотни разрушенных и поврежденных домов. Точно подсчитать количество погибших мариупольцев сейчас невозможно", - сказано в сообщении.







Журналист Мстислав Чернов сообщил о вчерашнем отражении украинскими войсками танковой атаки: "Мариуполь. 11.03.2022. Танковая атака отбита. Это был первый раз, когда мы увидели Z. Трудное ощущение. Женщина на последнем фото - Анастасия Эраш во время артиллерийских обстрелов. Каждую минуту где-то в городе падает бомба", - отметил он.











