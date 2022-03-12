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Россияне и белорусы в Грузии вышли на протест против войны Путина. ВИДЕО+ФОТО

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Россияне и белорусы, проживающие в Грузии устроили акцию солидарности с Украиной в Тбилиси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Протест был проведен у посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов РФ, поскольку посольства России в стране нет со времен войны 2008 года.

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами "Фашиста Путина - в Гаагу", "Нет войне", "Дайте маньяку мышьяку", "Я россиянин и я против войны", "Путин - тиран и убийца", с лозунгами за деоккупацию территорий.

Россияне и белорусы в Грузии вышли на протест против войны Путина 01

Принесли также белорусские белые-красно-белые и русские белые-сине-белые флаги – последние распространяются как символ свободной демократической России.

В конце акции развернули большое украинское знамя, после чего люди переместились под здание посольства Украины в Грузии.

Отметим, в то время как позиция грузинских властей после начала масштабной войны стала разочарованием для Киева, в Тбилиси уже неоднократно собирались многотысячные митинги солидарности с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусы разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы, потому что не хотят участия своей страны в войне, - мэр Луцка Полищук

Топ комментарии

  • kuba
    Вы бы ещё в Папуа-Новая Гвинея протестовать уехали , борцы херов
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    за неделю гостеприимная Грузия гостеприимно приняла землячков рашистских карателей в размере 20.000 тел. Интересно, сколько из них на этом протесте, тел тридцать?
  • Злий Грицько
    А чого кацапи на прашкостані не виходять на мітинги? Бздять ****... паскуди!
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