Журналистка Кириенко – россиянам: Ваши солдаты на моей земле уже пухнут на солнце, их тела начинают жрать бродячие собаки. Мы не будем хоронить ваших убитых. ФОТО 18+

В сети показали, что тела ликвидированных в Украине русских солдат лежат на полях, а их плоть едят собаки. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вы можете осуждать меня за это фото и будете правы. Но это - для моих "друзей" из России. Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки.

Они пришли в мою Украину, чтобы убивать, стрелять в наших детей и насиловать женщин, грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом.

Мы умеем воевать, вы за 8 лет нас этому научили. Уничтожать вас тысячами. Мы делаем это уже 2 недели. Вам не удастся задавить нас даже количеством. Потому что мы защищаем нашу страну, и нам есть за что бороться.

Мы не будем хоронить ваших убитых. Они не пригодны для удобрения нашего богатого чернозема. Потому что нам отвратительно будет есть урожай после такого, так мы вас ненавидим. И никогда вам не простим войны. НИКОГДА!" – прокомментировала она фото.





