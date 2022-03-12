Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж
9 7495
Российские оккупанты не перестают обстреливать Харьков – один из наиболее пострадавших за время войны городов Украины. В этот раз террористы обстреляли КП "Салтовское трамвайное депо".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что защитники Харькова удерживают оборону. Враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность.
При этом СБУ перехватила разговоры оккупанты, из которых стало известно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданских, в том числе в детей.