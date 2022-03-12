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Украинца, который "служил" в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ. ВИДЕО

19 04417
На Львовщине задержали "бывшего сепаратиста", который пытался скрыться в Польше.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"На Львовщине задержан бывший сепаратист, который пытался бежать в Польшу. Сегодня вечером патруль отдела "Смольница" задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу в Польшу.

У задержанного был кухонный нож и заточка.

Как выяснилось, нарушитель является гражданином Украины 1996 года рождения, ранее проходил службу в одном из военных подразделений россии на временно оккупированной части Донецкой области, за что был судим", - говорится в сообщении.

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Украинца, который служил в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ 01
Украинца, который служил в ОРДЛО и пытался бежать в Польшу, задержали во Львовской области, - ГПСУ 02

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Топ комментарии

  • Грышка Распутный 2
    ******.
  • Мобильный крематорий
    К концу войны не будет в Украине ни кацапских свиней, ни манкуртов.
  • Gyro
    Перевірити на ньому, чи заточка й ніж достатньо гострі🔪
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