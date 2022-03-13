Войска РФ совершили авиаудары по Баштанке Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО

13 марта враг продолжает обстреливать жилые массивы. Утром совершены авиаудары по г. Баштанка Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как сообщается, в результате этого повреждены жилые дома по ул. Сазоненко. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами.

"Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

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