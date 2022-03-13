В бою с российскими оккупантами в Луганской области погиб Народный Герой Украины, полковник Валерий Гудзь. ФОТО

Вчера, 12 марта, в бою с российскими оккупантами в Луганской области погиб украинский военнослужащий, Народный Герой Украины полковник Валерий Федорович Гудзь.

Об этом сообщил фонд "Вернись живым", передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на позывной "79", его часто называли Федорович. Полковник Валерий Гудзь с 2014 прошел путь от командира взвода до комбата и командира бригады. Когда в 2020-м его повышали/переводили с 24-й бригады, мы лично видели слезы офицеров. Потому что служить с Федоровичем, просто знать его и быть рядом - было честью.

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Вчера, 12 марта, Валерий Федорович Гудзь погиб в Луганской области. Он не должен там быть, но решил воевать: взял на себя командование подразделением и, как настоящий герой, принял бой.

Господин полковник, честь!

Родной Борисполь и вся Украина будет мстить за вас, пока мы живы!" - говорится в сообщении.

Валерий Гудзь награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени (26 февраля 2015), Орденом "Народный Герой Украины" (2 апреля 2017).