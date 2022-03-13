В бою с российскими оккупантами в Луганской области погиб Народный Герой Украины, полковник Валерий Гудзь. ФОТО
Об этом сообщил фонд "Вернись живым", передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на позывной "79", его часто называли Федорович. Полковник Валерий Гудзь с 2014 прошел путь от командира взвода до комбата и командира бригады. Когда в 2020-м его повышали/переводили с 24-й бригады, мы лично видели слезы офицеров. Потому что служить с Федоровичем, просто знать его и быть рядом - было честью.
Вчера, 12 марта, Валерий Федорович Гудзь погиб в Луганской области. Он не должен там быть, но решил воевать: взял на себя командование подразделением и, как настоящий герой, принял бой.
Господин полковник, честь!
Родной Борисполь и вся Украина будет мстить за вас, пока мы живы!" - говорится в сообщении.
Валерий Гудзь награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени (26 февраля 2015), Орденом "Народный Герой Украины" (2 апреля 2017).