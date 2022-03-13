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Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия. ФОТО

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения Операция объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих враждебных замыслов и пытались пройти в один из населенных пунктов.

Благодаря таким действиям военнослужащих НГУ этот план врага удалось нейтрализовать. Гвардейцы вместе с Вооруженными силами Украины и другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет Украины по всем направлениям.

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Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 01
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 02
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 03
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 04
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 05
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 06
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 07
Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия 08

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Топ комментарии

  • Alex Alex 3b1a281f
    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
    раSSія країна терорист!
  • 5 копійок
    Ну як вам це?
  • piter piter
    Да расскажите уже Зеленскому, что у нас не "ООС" а полноценная война с рашкостаном!!!
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