Ликвидирована вражеская ДРГ вблизи населенного пункта в районе ООС. Все диверсанты уничтожены, - Нацгвардия. ФОТО

Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения Операция объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих враждебных замыслов и пытались пройти в один из населенных пунктов.

Благодаря таким действиям военнослужащих НГУ этот план врага удалось нейтрализовать. Гвардейцы вместе с Вооруженными силами Украины и другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать территориальную целостность и суверенитет Украины по всем направлениям.

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