Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий. ФОТО
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Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области с акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"Авиаудар был осуществлен с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", - отметил он.
Последствия российского авиаудара:
Фото: Повернись живим.