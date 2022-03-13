Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий. ФОТО

Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области с акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков.