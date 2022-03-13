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Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий. ФОТО

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Российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону и Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области с акватории Черного и Азовского морей. Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

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"Авиаудар был осуществлен с акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", - отметил он.

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Последствия российского авиаудара:

Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий 01
Ракетный удар по Яворовскому полигону нанесли с акватории Черного и Азовского морей, - Козицкий 02

Фото: Повернись живим.

Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Ну що ж, шукаймо засоби. Саратов так Саротов. Вони ж із собою не можуть своїх дружин та дітей у літаках возити?
    Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
  • Ua_analytic
    Хочеться спитать в Зеленського: "Де наші "Нептуни?
  • SergTranscarpathian
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