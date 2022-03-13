За два дня защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
В ночь с 11 на 12 марта разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации, которая должна обеспечивать логистику врага. Два дня пылали в огне автомобили с топливом, боеприпасами и вооружением.
Ловкими действиями подразделений ОК "Північ" разбита бригадно-тактическая группа того же полка, пытавшаяся блокировать Чернигов.
В окрестностях областного центра украинские военные обнаружили и уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край).
Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Тем не менее, враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам Чернигова, убивает мирное население, разрушает жилье, несмотря на Международное право и правила ведения боевых действий.