Российские оккупанты выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 марта около 15:00 россияне выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. К счастью, пострадавших и разрушений нет.