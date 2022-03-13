В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки.
Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил вечером 13 марта, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. А с самого утра боевики обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор", - отметил Гайдай.
В Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебит газопровод.
Также сообщается, что в Попасной загорелись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.
Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.
Інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється.