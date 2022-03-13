Оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске в Луганской области. ФОТО

В селе Боровское под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Александр Кононов R.I.P. Украинского волонтера россияне убили в собственном доме в Боровском, что под Северодонецком", - написал он.

"Сегодня зашли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске", - добавил Гайдай.

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О гибели Александра сообщают в соцсетях и его друзья и журналисты, которые общались с мужчиной, сообщает Новинарня.

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, пленение, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме прямо в коляске.Твари. Спи, братец. Ты очень крут. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай", – написал журналист Руслан Горовой.

Кононов имел инвалидность первой группы (в результате травмы в металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу). Несмотря на это, был чрезвычайно активным и деятельным человеком, активистом движения "Юридический ликбез для водителей".

С началом российской агрессии на Донбассе в 2014-м Александр вместе с женой Викторией начал активно помогать украинской армии – развозил на позиции воду, еду, медикаменты. Однажды в разгар войны волонтеры по ошибке заехали на вражеский блокпост. Александр попал в плен к боевикам "ЛНР". Пережил пытки "на подвале".

Через 98 дней, в октябре 2014-го, был освобожден из плена по обмену.

После этого переехал в полузаброшенное село Десятины Житомирской области. Приобрел один из давно оставленных домов, перевез туда коз и овец и запустил маленькую козью ферму с сыроварней. Торговая марка "Сыры Саныча" известна многим посетителям сельскохозяйственных ярмарок в Киеве и других городах Украины.

Впрочем, через несколько лет Александр вернулся на родной Донбасс, под родной Северодонецк.

И с началом полномасштабного вторжения России в Украину снова начал активно помогать украинским воинам. Еще за несколько дней до смерти пешком прошел в Северодонецк, чтобы разжиться "гуманитаркой" для военнослужащих.

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"Чтобы убить человека на инвалидной коляске – нужно до усрачки бояться вышиванку и флаг, который всегда был у Саши", – отметила волонтер Ирина Солошенко.

Фото из соцсетей и материала об Александре Кононове на сайте The Ukrainians