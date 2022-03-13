Массовые митинги против войны в Украине прокатились по Европе. В Берлине вышло не менее 20 тысяч человек. ФОТО

По всей Европе 13 марта 2022 года проходят массовые митинги против войны в Украине с участием десятков тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

В одном только Берлине тысячи человек вышли на митинг против войны Путина в Украине. Митингующие прошли от центральной площади города Александерплац до национального символа Германии – Бранденбургских ворот. Также протестующие прошлись у русского посольства в Германии.

Фото: REUTERS

Люди держали в руках украинские флаги и транспаранты с надписями "Остановите Путина, остановите войну", "Закройте небо, а не глаза", "Спасите украинских детей, закройте небо", "Путин = убийца", "Мир и солидарность для людей в Украине", "Германия, помоги Украине – останови войну".

Полиция заявила, что на акции присутствовало 20 000 – 30 000 человек. Альянс организаторов профсоюзов, церквей, инициатив по защите окружающей среды и групп мира назвал количество участников в 60 000 человек.





















Также сообщается, что митинги против войны сегодня проходят в Варшаве, Лондоне, Мадриде, Франкфурте, Гамбурге, Штутгарте и других городах Европы.

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Одновременно антивоенные акции проходят сегодня и в России, но это в основном пикеты, большинство участников которых жестко задерживают ОМОНовцы. По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 16:21 по киевскому времени 13 марта было задержано более 658 человек в 35 городах России. Больше всего – по меньшей мере 297 задержанных – было в Москве.