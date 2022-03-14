В воскресенье из Бородянки и Кичеева удалось эвакуировать более 600 человек. ФОТО

В воскресенье из Бородянки и Кичеева удалось эвакуировать в Житомирскую область более 600 человек, в том числе и подопечных местных психоневрологических учреждений.

Об этом в официальном телеграм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас людям оказывается помощь, позже будут определяться маршруты дальнейшей эвакуации", - отметил он. Подробностями эвакуации поделился также глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Автобусы за людьми, которые две недели провели в подвалах под постоянными обстрелами, выехали из Киева еще в субботу. Но из-за противодействия оккупантов вынуждены были ночевать, так и не добравшись до места сбора людей в Бородянке. В воскресенье водителям удалось забрать их, но запасов топлива оставалось мало, чтобы добраться до пункта назначения. Благодаря их героизму и постоянной координации действий между Киевской и Житомирской областными военными администрациями в Радомышле в Житомирской области колонну из 26 автобусов удалось заправить дизельным топливом", – рассказал Бунечко.

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Позже эвакуированных, "которым удалось вырваться из устроенного россиянами ада, уже разместили в социальных и медицинских учреждениях Житомирщины", добавил глава ОВА.