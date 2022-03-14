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Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 14 марта, украинская ПВО сбило российскую крылатую ракету над Киевом.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО! Молодцы ребята!" – сообщил он.

"Остатки сбитой крылатой ракеты российских фашистов упали на Куреневку", - добавил он позже.

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Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке 01
Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке 02
Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке 03

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Дяка Порошенку, що відновив ППО.
  • MAKAROV ddf66d11
    А жителей Волновахи и Мариуполя, вам, суки не жалко? Благодаря вашим солдатам там руины, а все жители без крыши над головой остались. А жителей Изюма, Харькова, Бучи, Ирпеня, Бородянки, от которой ничего не осталось) видел я ваш Донецк и 8 лет "бомбежек" Целехонький стоит, сияет! Поэтому нет, вас не жалко от слова вообще! Вы все это горе привели в Украину!
  • Герхард
    Ну ми ж не нагадуємо, хто саботував озброєння ЗСУ з 2019 року та відводив війська на критичних напрямках.

    Чи нагадати?
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