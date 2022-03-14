Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 марта, украинская ПВО сбило российскую крылатую ракету над Киевом.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО! Молодцы ребята!" – сообщил он.

"Остатки сбитой крылатой ракеты российских фашистов упали на Куреневку", - добавил он позже.

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