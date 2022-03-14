Новости Фото • Помощь Украине

Итальянский ФК "Ювентус" передал Украине гуманитарную помощь и помог эвакуировать детей. ФОТО

7 56413
Один из старейших и наиболее титулованных футбольных клубов Италии "Ювентус" подготовил и передал Украине гуманитарную помощь. Клуб также помог эвакуировать украинских детей из "горячих" точек в безопасные места, где малыши смогут бесплатно тренироваться и проживать.

Такой информацией поделился глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, передает Цензор.НЕТ.

Итальянский ФК Ювентус передал Украине гуманитарную помощь и помог эвакуировать детей 01

Он отметил, что клубные автобусы туринского "Ювентуса" передали нашим гражданам медикаменты, одежду, продукты питания, средства гигиены, одеяла и многое другое. На обратном пути автобусы использовали для эвакуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Динамо": Остановим рашизм – спасем мир!. ВИДЕО

"Искренне благодарю наших зарубежных партнеров и, конечно, Украинскую Ассоциацию Футбола (UAF), которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза. Вместе победим", - отметил Виктор Микита.

Топ комментарии

  • Совестно за Брата
  • Larissa Kora 56c14f78
    Щиросердне дякую всім чуйним людям на Землі! Дай Бог вам здоров"я
  • Йцу Кенг 07b0c614
    как итальянцы встречают в школе украинских детей
    трогательное видео
    https://twitter.com/i/status/1503010854010249220
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости