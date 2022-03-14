Итальянский ФК "Ювентус" передал Украине гуманитарную помощь и помог эвакуировать детей. ФОТО

Один из старейших и наиболее титулованных футбольных клубов Италии "Ювентус" подготовил и передал Украине гуманитарную помощь. Клуб также помог эвакуировать украинских детей из "горячих" точек в безопасные места, где малыши смогут бесплатно тренироваться и проживать.

Такой информацией поделился глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что клубные автобусы туринского "Ювентуса" передали нашим гражданам медикаменты, одежду, продукты питания, средства гигиены, одеяла и многое другое. На обратном пути автобусы использовали для эвакуации.

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"Искренне благодарю наших зарубежных партнеров и, конечно, Украинскую Ассоциацию Футбола (UAF), которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза. Вместе победим", - отметил Виктор Микита.