В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий. ФОТОрепортаж

В Сумской области российские военные обстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, число погибших и пострадавших уточняется, сообщил председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.