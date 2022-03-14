В Сумской области войска РФ расстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, -глава ОВА Живицкий. ФОТОрепортаж
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В Сумской области российские военные обстреляли из артиллерии дома мирных жителей в пгт Низы, число погибших и пострадавших уточняется, сообщил председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
"14 марта 2022 года. Низы, Сумской район. Российские военные расстреляли дома мирных жителей по артиллерии. Потери уточняются", - написал Живицкий в телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, также повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.