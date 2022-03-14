Войска РФ обстреляли из артиллерии детсад в Чугуеве: погиб 15-летний парень, - прокуратура. ФОТОрепортаж

14 марта российские войска совершили артобстрел детского сада в Чугуеве Харьковской области.

"Обломками от снарядов убит 15-летний парень. Также поврежден ряд частных домов", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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