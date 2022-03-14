Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи. ФОТО
36 54716
Воины территориальной обороны отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.
"Замечательный подарок ко Дню украинского добровольца. Сегодня утром подразделение Боевого Братства Украины Территориальной обороны ВС Украины отобрало у российских оккупантов и вернуло Вооруженным Силам Украины радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии 150 км", – говорится в сообщении.