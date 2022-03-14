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Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь. ФОТОрепортаж

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Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь, где будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ. 

В госпитале будут работать около сотни медиков, часть из которых имеет опыт работы в Ираке. Одновременно мобильное медучреждение сможет принять 60 пациентов.

Госпиталь развернула международная гуманитарная организация Сумка Самарянина. 

"Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы", – пообещал Козицкий.

его словам, все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. Они смогут лечить пациентов круглосуточно.

Среди услуг, которые сможет предоставить госпиталь – неотложная и хирургическая помощь, стационарные и амбулаторные услуги, помощь женщинам и детям, включая акушерство.

Также на этой неделе, добавил глава Львовской ОВА, заработает полевой госпиталь на Яворовщине. Его развернут израильские медики.

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Топ комментарии

  • Danger Zone
    Ну, хорошо хоть место дислокации не указали. Хотя такие вести и освещать не надо было. Яворов должен научить.
  • Artur Chepizhko
    СУПЕР.
  • Юрій Яцуляк
    Практично вказали.
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