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В Румынии упал российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

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В Румынии упал российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО
Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Балканский обозреватель".

Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) в Восточных Карпатах сообщил, что неизвестный дрон приземлился на лужайке возле его дома.

Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это что-то военное или связанный с войной аппарат.

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Однако, согласно циркулирующим в интернете изображениям, "модель самолета" на самом деле является российским беспилотником "Орлан-10". Эта модель используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно используются в Украине с 2014 года.

В Румынии упал российский беспилотник Орлан-10 01

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Топ комментарии

  • MrC
    Заблукав...
    Паливо кінчилось)))
  • Константин См
    Коротше, НАТО - це пустишка, нуль без палички. Я навіть вже майже впевнений - якщо ***** повторить на території країни НАТО щось на кшталт "11 вересня", а може навіть з жертвами в 2-3 рази більше - вони в черговий раз виразять занепокоєність, і скажуть що не хочуть 3-ї світової, чмошники толерастичні.....
  • Anatoliy A 006b9dda
    Маладые орки ***** на уроках ненависти к миру пиляли лобзиками для ,,второй,, армии Мира?
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