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"Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж

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Силы обороны уничтожили Командный пункт российской армии на Черниговщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в официальном фейсбуке.

"КП "Z" черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования "Північ", обороняя Сиверщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть".

За текущие сутки в результате нанесения точного огневого поражения наши войска уничтожили командный пункт противника и значительное количество его живой силы и военной техники", - отмечается в сообщении.

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Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 01
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 02
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 03
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 04
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 05
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 06
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 07
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 08
Умножили на ноль КП оккупантов, - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян 09

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Черниговские бойцы очень храбрые. Ходят в рейды и ****** русню нещадно... ГРАДЫ угоняют и ТОРы.
  • Стороннімв Богдан
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  • kuba
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