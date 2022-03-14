"Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж
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Силы обороны уничтожили Командный пункт российской армии на Черниговщине
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в официальном фейсбуке.
"КП "Z" черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования "Північ", обороняя Сиверщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть".
За текущие сутки в результате нанесения точного огневого поражения наши войска уничтожили командный пункт противника и значительное количество его живой силы и военной техники", - отмечается в сообщении.