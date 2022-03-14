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Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

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Патрульная полиция продолжает задерживать в разных городах граждан, занимающихся мародерством во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 01

"В то время, когда все сплотились, чтобы дать отпор врагу, когда наши защитники, ценой собственной жизни, защищают родную землю, есть те, кто позволяет себе наживаться на горе и мародерствовать"

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 02
Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 03

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Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 04

"В Кривом Роге, Кременчуге, Днепре, Киеве и других городах таких подонков задерживали как патрульные, так и военные, терробороновцы и небезразличные граждане. Кто-то из них пробрался в магазин, чтобы вынести продукты питания, сигареты, кто-то воровал технику и украшения из оставленных наспех домов", - говорится в сообщении.

Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 05
Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 06

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Мародеры будут наказаны по законам военного времени, - патрульная полиция 07

В полиции предупреждают, что все мародеры будут задержаны и наказаны "по всей строгости законов военного времени".

Топ комментарии

  • Шпилли Вилли 12d74af3
    парочку расстрелять лучше аргумента нет для этих животных
  • Руслан Вовчук 22efa89a
    Та невже розстріляють?
  • Small Jerboa
    "по законам военного часу" та "затримані" - одному мені здається, що тут "дебет з кредитом" зовсім не сходяться?!
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