Граждане Китая пытались вывезти в Румынию двух младенцев. ФОТО

Граждане Китая пытались вывезти из Украины в Румынию двух младенцев без документов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, пограничники предотвратили попытку иностранцев вывезти из Украины младенцев.

Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Никаких документов на новорожденных у иностранцев не было.

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Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайца прибыли на территорию нашей страны без малышей.

Откуда у них взялись дети, иностранцы ответить затруднились. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.