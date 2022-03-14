Граждане Китая пытались вывезти в Румынию двух младенцев. ФОТО
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Граждане Китая пытались вывезти из Украины в Румынию двух младенцев без документов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, пограничники предотвратили попытку иностранцев вывезти из Украины младенцев.
Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Никаких документов на новорожденных у иностранцев не было.
Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайца прибыли на территорию нашей страны без малышей.
Откуда у них взялись дети, иностранцы ответить затруднились. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.