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Граждане Китая пытались вывезти в Румынию двух младенцев. ФОТО

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Граждане Китая пытались вывезти в Румынию двух младенцев. ФОТО
Граждане Китая пытались вывезти из Украины в Румынию двух младенцев без документов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, пограничники предотвратили попытку иностранцев вывезти из Украины младенцев.

Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Никаких документов на новорожденных у иностранцев не было.

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Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайца прибыли на территорию нашей страны без малышей.

Откуда у них взялись дети, иностранцы ответить затруднились. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Вот, и кандидаты на разминирование появились.
  • Михайло Гальків
    У.обки
  • Мое Родителей
    То что это начали освещать это толика от того что происходит и будет происходить на оккупированных территориях и на тех куда выехали как беженцами при таких миллионных количествах.это и рабство физ.сек.. .зачем эти малыши для каких целей понадобились?.первое что приходит в голову это на органы.а тем более Китайцы. . извините за такие мысли.
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