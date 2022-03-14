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На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов. ВИДЕО+ФОТО

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Сегодня во время патрулирования района возможной высадки вражеского десанта пограничники Херсонского отряда обнаружили тела трех убитых российских военнослужащих, оставленных оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Также рядом с телами пограничники обнаружили гранатомет, несколько выстрелов для РПГ и распечатанные радиопозывные должностные лица вражеской армии.

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На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов 01

На Николаевщине пограничники обнаружили троих убитых оккупантов 02

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
  • Gyro
    Сподіваюся, то зробили наші небайдужі громадяни...)
  • Підлога Маккартні
    Яке жахливе самогубство
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