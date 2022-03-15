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Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом. ФОТОрепортаж

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Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ежедневно подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в ходе выполнения боевых задач уничтожается вооружение, боевая техника и живая сила противника – оккупационных войск ВС Российской Федерации.

Также мы публикуем личные документы российских оккупантов – военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады Восточно-военного округа ВС РФ, которые были уничтожены в районе города Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет преимущества в воздухе над Украиной, ВСУ умело защищают свое пространство, - Пентагон

Кровавые руки этих жалких убийц уже никогда не повредят беззащитным украинским гражданам – детям, женщинам и старикам. Мы побеждаем с первых дней войны! Верьте нашим воинам! Верьте Вооруженным Силам Украины!"

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Топ комментарии

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Мертвый кацап -безопасный кацап.
  • Виктор Дийнега
    Наши десантники по фонтанам не прыгают и свою работу выполняют профессионально. Просто красавчики.
  • Александр Карин
    УВАГА!

    Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
    Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

    "Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



    Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
    "В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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