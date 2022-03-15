В Киеве прогремели взрывы, повреждена многоэтажка. ВИДЕО+ФОТО

Очевидцы сообщают о ряде взрывов в столице Украины, воздушная тревога действовала около 3 часов.

Сообщается, что громкие взрывы прогремели в 4 утра, а впоследствии – через час позже, сообщает "Еспресо.TV", передает Цензор.НЕТ.

Местные жители сообщили, что повреждена многоэтажка в западной части города, в доме возник пожар, в соседних – выбило стекла. Также сообщают о взрывах на Левом берегу и центральной части столицы.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45, отбой прозвучал в 6:06.

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По данным, ГСЧС боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой в Подольском районе. В результате попадания произошел пожар с 1 по 5 этажа.





В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 - ликвидирован. Спасатели спасли одного человека, который сейчас госпитализирован в больницу.

В телеграм-канале Киев Оперативный опубликовано видео.