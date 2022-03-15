В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Сегодня, 15 марта в Святошинском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом, произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 граждан спасены.
От ГСЧС привлечены 45 человек личного состава и 6 ед. техники.
Кроме того, сообщается, что в этом же районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания локализованы.
От ГСЧС привлечены 10 человек и 5 ед. техники.