Новости • Война

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

29 28935
Сегодня, 15 марта в Святошинском районе Киева, в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом, произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 граждан спасены.

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 01
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 02
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 03
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 04
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 05
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 06
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве поврежден фасад здания станции метро "Лукяновская" - поезда там не будут останавливаться

От ГСЧС привлечены 45 человек личного состава и 6 ед. техники.

Кроме того, сообщается, что в этом же районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания локализованы.

От ГСЧС привлечены 10 человек и 5 ед. техники.

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 08

В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 09
В результате попадания боеприпаса значительные разрушения 16-этажного дома в Святошинском районе Киева. Вспыхнул пожар, двое погибших, - ГСЧС 10

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Lvbnhj
    РАШИЗМ = ФАШИЗМ.

    Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
  • Ustym Karmaliuk
    поки що обстрілюють. Бомбардувати сцять, бо тут є ПВО.
  • Василий Волобуев
    Ну что Лавров? Там в шеснаре Азов засел? Или штаб Яроша? Гори в аду лошадь со своим боссом х...ом
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости