СБУ задержала хакера, который помогал врагу и угрожал украинским военным. ФОТО
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Известно, что с помощью этого коллаборанта враг:
анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.
Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.
В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.
"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - обещают в Службе безопасности Украины.