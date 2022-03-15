СБУ задержала хакера, который помогал врагу и угрожал украинским военным. ФОТО

С помощью коллаборанта враг угрожал украинским военным, передавал информацию российским оккупантам.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что с помощью этого коллаборанта враг:

анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.

В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - обещают в Службе безопасности Украины.

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