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СБУ задержала хакера, который помогал врагу и угрожал украинским военным. ФОТО

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С помощью коллаборанта враг угрожал украинским военным, передавал информацию российским оккупантам.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Известно, что с помощью этого коллаборанта враг:

анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.

В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - обещают в Службе безопасности Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Карин
    Розтовчіть йому голову об стіну і скажіть, що послизнувся при затриманні.
  • Мобильный крематорий
    Во у гниды потекло по штанине, когда в хату вломились те, кому ты грозил в тырнэтах
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Таких по ютубам полно. Например, под свежими роликами об Одессе. Запугивают людей фразочками типа "не занимайтесь ерундой, примите новую власть, мы все равно придем.." и все в таком стиле. А слабонервный народ воспринимает это за чисткю монету. Повырывала бы их с экрана и головой в унитаз.
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