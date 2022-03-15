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Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним. ФОТОрепортаж

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Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Девиз российского "военторга" – Вооруженным Силам Украины бесплатно! Спасибо за новенькие пушки. И за бонус – боеприпасы к ним", – говорится в сообщении.

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"Контратака украинских войск под Николаевом. Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д-30, сейчас на фото захвачено еще 4. Видно, как россияне бежали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами" , – рассказал позже подробности главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 01
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 02
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 03
Украинские воины захватили российские пушки и боеприпасы к ним 04

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Мистер Икс 00711c20
    Енотики наши КРАСАВЧИКИ ..пленных нет , видимо попрятались ...
  • Назар Курта
    Та що там їх везти, причіпні вони. До великої кількості радянських, і не тільки, вантажівок чіпляються.
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