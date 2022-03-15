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Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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Украинские воины на Донбассе уничтожили и захватили 3 новейших российских танка Т-72Б3 образца 2016 года и 3 БМП-2.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередная атака российских войск на Донбассе отбита. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 образца 2016 года, и 3 БМП-2. Спасибо за фото с передовой Юрию Кочевенко!", - рассказал журналист.

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Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 01

Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 02
Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 03
Очередная атака российских войск на Донбассе отражена. Украинские воины уничтожили и захватили 3 новейших танка Т-72Б3 и 3 БМП-2, - Бутусов 04

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  • Robin Nielsen
    смерть русским оккупантам
  • Муад Дибб
    и не от старости.
  • время
    Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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