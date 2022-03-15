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Полк "Азов" разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС. ФОТО

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Защитники Мариуполя разбили одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации, пытавшихся захватить Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются завладеть Мариуполем. Так, воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации. На фото – уничтоженная бронетехника захватчиков. Мариуполь стоит!", - говорится в сообщении.

Полк Азов разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС 01
Полк Азов разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС 02
Полк Азов разбил подразделение 22-й бригады специального назначения ВС РФ, - ООС 03

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Красиво горит лапотная техника. Молодцы Азовцы, так держить !
  • Kolja Stambulskij
    ховалися у житловій забудові падли рашистські
  • Ihor V
    Слава Героям!
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