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Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить всю жилищную инфраструктуру, которая была разрушена в результате атаки войск РФ.

Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – написал он.

Зеленский также опубликовал фотографии масштабных разрушений инфраструктуры в населенных пунктах Украины.

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Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 01
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 02
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 03
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 04
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 05
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 06
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 07
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 08
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 09
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 10

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Топ комментарии

  • Гарик Неинженер 728d2b05
    Кто- нибудь в ОПе, подскажите Зеро,что сначала надо победить лютого врага,а потом уже заниматься восстановлением,все средства сейчас надо отдавать армии
  • YU ST
  • Стрелок
    Яки бл зараз "фонди" ви формуєтє? Для чого? Яке "восстановление"? для чого? щоб бабло розпилювати без контролю? Армію бл фінансуйте. Тероборону! Зброю закупайте. Скількі підприємств евакуювано з центра? Скількі з них працюють на захіст країни?
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