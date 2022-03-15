Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить всю жилищную инфраструктуру, которая была разрушена в результате атаки войск РФ.
Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – написал он.
Зеленский также опубликовал фотографии масштабных разрушений инфраструктуры в населенных пунктах Украины.