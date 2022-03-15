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Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области. ФОТОрепортаж

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В Луганской области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили очередную партию оккупационных войск. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На Луганщине подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины отправлена ​​в ад очередная партия "асвабадителей". Туда вам и дорога! И так будет с каждым оккупантом!", - отмечается в сообщении.

"…Продолжаются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа широкомасштабному российскому военному вторжению, и почти ежеминутно "маруновые береты" успешно уничтожают оккупантов. Погибают наши враги, как роса на солнце…", - добавляют в командовании ДШВ.

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Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 01
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 02
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 03
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 04
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 05

Топ комментарии

  • Gyro
    Рашист вирішив йогою зайнятися, щоб відновити внутрішній спокій?)
  • САШКО_WHITE
    Дуже файно! Особливо цап який стоїть на голові!
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Здоровья ему. 😆
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