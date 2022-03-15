Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области. ФОТОрепортаж

В Луганской области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили очередную партию оккупационных войск. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На Луганщине подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины отправлена ​​в ад очередная партия "асвабадителей". Туда вам и дорога! И так будет с каждым оккупантом!", - отмечается в сообщении.

"…Продолжаются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа широкомасштабному российскому военному вторжению, и почти ежеминутно "маруновые береты" успешно уничтожают оккупантов. Погибают наши враги, как роса на солнце…", - добавляют в командовании ДШВ.

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