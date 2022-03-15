Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ. ФОТОрепортаж
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Войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Харьков. 15 марта около 11:00 в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения.
Подразделениями ГСЧС спасены 21 человек и 12 эвакуированы. От ГСЧС привлечены 20 человек и 8 ед. техники.