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Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ. ФОТОрепортаж

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Войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Харьков. 15 марта около 11:00 в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения.

Подразделениями ГСЧС спасены 21 человек и 12 эвакуированы. От ГСЧС привлечены 20 человек и 8 ед. техники.

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Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 01

Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 02
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 03
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 04
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 05
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 06
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 07

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