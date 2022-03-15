ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных. ФОТОрепортаж
Об этом идет речь в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины.
В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.