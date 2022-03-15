"Ахтырка есть, она живет и борется", - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ. ФОТОрепортаж

Ахтырка оказывает и будет оказывать сопротивление!

Об этом сообщила побывавшая в городе журналистка Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока не побывала, не понимала насколько выражение "город-герой" буквально. Дома, догорающие после удара, рвы от бомб, уничтожающих одним ударом несколько домов, вокзал, которого нет. Вопрос за что? Почему уничтожать такой маленький город так? Но дело в том, что если бы Ахтырка не сопротивлялась с первого дня, это открыло бы путь на Полтаву, а там уже и Днепр, и отрезанный Харьков… Но этого уже не произошло и все остальные города более готовы встретить российские войска, но их планы уже нарушила Ахтырка. Но цена этого велика, в первую очередь, человеческих жизней", - пишет журналистка.



"Я хочу отдать должное местным - мэру Павлу Кузьменко, команде, волонтерам, военным, людям там, которые беспокоятся и делают все возможное и тем, кто просто живет. Но добавлю - нельзя говорить "снесли вдребезги", "нет больше"... Ахтырка есть, она живет, борется, город стоит, люди ремонтируют, обеспечивают жизнь. В день, когда мы приезжали в 11:00 в Ахтырке было две свадьбы, а в 12:00 – похороны", – резюмирует она.

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