Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области. ФОТО
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В Луганской области 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вражескую технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на с фейсбук-страницу 24 ОМБр имени короля Даниила.
В частности, бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, один БМП-3. Также уничтожен весь личный состав оккупантов.
Также украинские военные говорят, что все это результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области.