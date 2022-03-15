Ракетный удар по телевышке возле города Ривне: количество жертв возросло до 20. ФОТО

Число жертв атаки российского агрессора на ривненскую телебашню возросло до 20 погибших

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.

"Количество жертв в результате ракетного удара по телевышке на Ривненщине возросло. По состоянию на 14:00 обнаружили 20 погибших. Также есть 9 пострадавших. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Состояние всех пострадавших стабилизировано, критических нет, - прокомментировал начальник Ривненской областной военной администрации Коваль, - Будем продолжать работы, пока не убедимся, что под завалами никого не осталось".

Между тем, на месте работает почти 60 спасателей и 30 единиц техники, - прокомментировал начальник ГУ ГСЧС в Ривненской области Юрий Корецкий.

В то же время, специалисты работают над восстановлением сигнала. Независимо от состояния телебашни, работа телевидения Ривненской области будет возобновлена не позднее, чем через 2 дня.

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