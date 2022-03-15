В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских. ФОТОрепортаж
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В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику некоторых электричек. Таким образом, электропоезда не будут отличаться от украинских.
Об этом в Telegram сообщает сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"На некотором подвижном составе Белорусской железной дороги по приказу руководства начали закрашивать красно-зеленую символику. С чем это связано, неизвестно.
Если закрасить белорусскую символику на таком транспорте, электрички не будут ничем отличаться от украинских, обратил внимание журналист и фотограф Антон Мотолько, передает УНИАН.