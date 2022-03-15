В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских. ФОТОрепортаж

В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику некоторых электричек. Таким образом, электропоезда не будут отличаться от украинских.

Об этом в Telegram сообщает сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"На некотором подвижном составе Белорусской железной дороги по приказу руководства начали закрашивать красно-зеленую символику. С чем это связано, неизвестно.

Если закрасить белорусскую символику на таком транспорте, электрички не будут ничем отличаться от украинских, обратил внимание журналист и фотограф Антон Мотолько, передает УНИАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается: "Что мы можем там добавить России?"







