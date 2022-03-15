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"В разрушенном войной Киеве создается история": Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины. ФОТОрепортаж

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Премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретились в Киеве, чтобы сообщить украинцам, что ЕС поддерживает наше государство.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, создается история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее каждого из нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей – это сообщение мы привезли сегодня в Киев" , – говорится в сообщении.

На встрече присутствуют глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

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В разрушенном войной Киеве создается история: Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины 01
В разрушенном войной Киеве создается история: Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины 02
В разрушенном войной Киеве создается история: Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины 03

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Топ комментарии

  • JunsunV Vjunsun
    В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
  • Максим Мороз 1ada3982
    Деблокуйте Маріуполь
  • Тарас Олексій daef7e51
    в маріуполі - азов,а маріупольці 8 років їм в спину плювали
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