"В разрушенном войной Киеве создается история": Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины. ФОТОрепортаж

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретились в Киеве, чтобы сообщить украинцам, что ЕС поддерживает наше государство.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, создается история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее каждого из нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей – это сообщение мы привезли сегодня в Киев" , – говорится в сообщении.

На встрече присутствуют глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обсудил с премьерами Польши, Словении и Чехии ужесточение санкций против России





