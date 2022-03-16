ВСУ уничтожают вертолеты РФ под Херсоном. ФОТО

На аэрофотосъемках Херсонского аэродрома видны результаты атаки украинской авиации на вертолеты противника.

Соответствующие фото опубликовал в твиттере военный аналитик Джозеф Демпси, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке виден столб дыма, при увеличении - несколько вертолетов в огне.

Также пострадали военные машины оккупатов, находящиеся возле аэропорта.

Военный удар по аэропорту зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), отслеживающая большие пожары по всему миру, что подтверждает время и место удачной военной операции украинских ВВС, пишет "РБК-Украина". Согласно данным, собранным FIRMS, удар по аэродрому произошел в районе обеда.



