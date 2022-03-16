Пошел сам на танковую колонну: в бою погиб 25-летний житель Тернополя Александр Питель. ФОТО

Александр Питель был военным пулеметного взвода механизированного батальона. 11 марта он героически погиб в боях в Луганской области при артиллерийском обстреле русских войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на тернопольское издание "20 хвилин".

Александр родился 28 марта 1996 года. Учился в Тернопольской СОШ №22, был кандадитом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

"Он патриот. Мой сын героически погиб. Он на танк пошел. Просто с оружием на танк", - рассказала изданию мама Александра госпожа Ульяна.

В 2019 году он подписал контракт с ВСУ, был уже на второй ротации.

"Он все рвался в десантники. Я его убеждал: заберут не туда, где ты хочешь, а куда нужно. Так и случилось, последние годы он служил на границе с Молдовой. Сильно заболел, и его комиссовали. Но он не видел себя без армии" Бабушка просила не идти снова, потому что у Саши была девушка, отношения были серьезными. Она занималась гимнастикой, а Саша – борьбой. И бабушка просила оставаться, жениться, мечтала нянчить правнуков. Не суждено…" – рассказывает тренер героя Василий Мельник.

В январе Александр должен был приехать домой. Но ротации не произошло. И он все время оставался в Золотом, что на Луганщине.





