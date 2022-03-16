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В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В результате вражеского обстрела и попадания обломков снаряда произошел обвал в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе столицы, по предварительным данным, два человека пострадали. Также частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Фейсбуке.

"16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме, что в Шевченковском районе. На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

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В 7:45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей и в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску пострадавших.

По предварительной информации, эвакуированы 37 человек, из которых 2 пострадали", - говорится в сообщении

В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 01
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 02
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 03
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 04
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 05
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 06
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 07
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 08
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 09
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 10
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 11
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 12
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 13
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 14
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 15
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 16
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 17

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СЕРЛИВИЙ КАЦАП-М'ЯСНИК,ВОНО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
  • Bob Fayn
    направте туда якраз тих прим'єрів шо приїхали. шо зараз в Києві
  • Sophia-Maria Duglass
    Этот кацап насилует женщин в селе и убивает мужчин
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