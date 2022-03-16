Сержант 10-й ОГШБр Денис Болтян погиб в боях с российскими оккупантами под Киевом. ФОТО

Сержант 109 ОГШБ 10 ОГШБр Денис Болтян, 24.10.1995 г.р., погиб в боях с российскими оккупантами 7 марта 2022 года под Киевом.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке супруга украинского героя, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне сообщили самое тяжелое известие, которое могло бы произойти в моей жизни...

Денис, мой любимый муж и отец моей маленькой доченьки Марички.

Погиб 7 марта 2022 под Киевом.

Болтян Денис Владимирович 24.10.1995 г.р. сержант 109-й ОГШБ, 10-й ОГШБр служил во 2-й роте. Уроженец г. Немиров Винницкой обл. С 2018 года проживал в с. Драгомирчане Ивано-Франковской громады

Еще с начала 2016 г. подписал контракт с 93-й ОМБр, впоследствии, в сентябре 2020 г., подписал контракт с 10-й ОГШБр, служил в 109-м батальоне, чтобы быть ближе к дому.

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Мой муж был большим патриотом, участвовал в Революции достоинства, воевал на востоке Украины, всегда был на передовой, и главное - ЗНАЛ, за что он там борется.

Я благодарю Господа Бога, что подарил мне такого замечательного мужа и очень хорошего папу!!!!!!

Теперь он присоединился к Небесному воиству.

Вечная память моему мужу, молитесь за упокой его души", - говорится в сообщении.