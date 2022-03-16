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В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция. ФОТО

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6.00 часов на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, произошло столкновение автобуса "Setar" под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в направлении г. Тернополь.

"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в г. Волочиск. В настоящее время анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали. Просим водителей быть осторожными во время дорожного движения", - говорится в сообщении.

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В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция 01
В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция 02
В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция 03

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Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Там спаслись, а тут загинули... царство небесне, таке зараз у нас життя, через тварюку вся Україна не має спокою.
  • Bander_UA 1d21dedd
    блин... ну куда так лететь???
  • Stepan Galuyk
    Ці смерті теж на совісті пині...Люди б ніде не їхали, якби не війна
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